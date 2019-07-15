مقتل امرأة وتضرر مبان جراء زلزال إندونيسيا القوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جاكرتا - د ب أ

أعلن مسؤولون في إندونيسيا اليوم الاثنين عن مقتل امرأة، وتضررت عشرات المنازل والمباني جراء الزلزال الذي ضرب جزر الملوك شرق البلاد، وبلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر.

قال إيكسان سوبور، المسؤول في وكالة الحماية المدنية بالجزيرة، "إن امرأة تبلغ من العمر (54 عاما) قُتلت يوم الأحد بعد أن سقطت عليها أنقاض من منزلها في جزيرة هالماهيرا".

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وقالت وكالة إدارة الكوارث بالبلاد "إن الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم الأحد تسبب في حالة من الذعر على الجزر في إقليم شمال الملوك، حيث كان مركز الزلزال على عمق 10 كلم في شمال مدينة تيرنات".

وقال رئيس منطقة هالماهيرا بحرين كاسوبا: إن عشرات المنازل والمباني الأخرى تضررت في عدد من القرى.

ونقلت بوابة كومباس دوت كوم الجديدة عن بحرين قوله "إن العدد قد يكون بالمئات حيث سويت بعض المنازل بالأرض".