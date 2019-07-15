شكرا لقرائتكم أردوغان: تركيا ستجري خفضاً حاداً في أسعار الفائدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت محطة خبر ترك عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوله إن تركيا ستجري خفضاً حاداً في أسعار الفائدة، وذلك بعد أسبوع من قراره عزل محافظ البنك المركزي.

وقال أردوغان إن تركيا تهدف إلى خفض معدل التضخم من أكثر من 15% إلى رقم في خانة الآحاد بنهاية العام، وتهدف أيضاً إلى خفض أسعار الفائدة على مدى الفترة نفسها.

وقفز سعر الفائدة الأساسي إلى 24% في سبتمبر لوقف هبوط حاد في قيمة عملة البلاد الليرة. وأبقى البنك المركزي على الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين، مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود، للحيلولة دون خسائر جديدة في قيمة العملة.

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ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يقوم البنك المركزي، تحت قيادة محافظه الجديد، مراد أويسال، بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في الاجتماع التالي لتحديد الفائدة في 25 يوليو.

ونقلت خبر ترك عن أردوغان قوله "لدينا هدف محدد لأسعار الفائدة حتى نهاية العام. سنحقق ذلك أيضاً".

وتابع "سنخفضها بشكل حاد، وبمجرد حدوث ذلك، سنرى التضخم يتراجع بشكل كبير".

وفي الأسبوع الماضي، قال أردوغان، الذي انتقد مراراً أسعار الفائدة المرتفعة، إنه أقال محافظ البنك المركزي السابق، مراد جتينقايا، نظراً لأنه لم يتبع التعليمات المتعلقة بأسعار الفائدة ولأن البنك المركزي لم يؤد دوره بطريقة صحيحة.