مقترحات للنواب الليبيين لحل الأزمة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تتواصل اجتماعات النواب الليبيين التي تستضيفها القاهرة بهدف التوصل إلى رؤية توافقية للأزمة الليبية، فيما عبر رئيس البرلمان المصري عن دعم مصر لأمن ليبيا واستقرارها وذلك خلال زيارة قام بها وفد النواب الليبيين للبرلمان.

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