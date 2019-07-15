رد حاسم من التعليم .. لماذا تم استبعاد طالب ثانوية عامة من قائمة الأوائل رغم حصوله على مجموع 410!

الموجز

بعد إثارة الجدل بسبب استبعاد طالب من قائمة أوائل الثانوية العامة 2019 رغم حصوله على مجموع 410 من 410 هذا العام في شعبة علمي علوم.

أكد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن الطالب كيرلس أنور، الحاصل على مجموع درجات 410 درجة بنتيجة الثانوية العامة ليس من حقه الحصول على ترتيب ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة، لأن الطالب قسم العام على سنتين وقائمة الأوائل فقط من الطلبة المنقولين من الصف الثانى الثانوى إلى الثالث"المستجدين فقط".

Advertisements

قال عبد الحكم : إنه تم استبعاد هذا الطالب من قائمة الأوائل لانه بالبحث و المراجعة والتدقيق ، تبين أن هذا الطالب قام بتقسيم مواد الثانوية العامة على عامين بدلا من عام واحد نظرا لظروف لديه.

وبناء على ذلك تم استبعاد هذا الطالب من قائمة اوائل الثانوية العامة 2019 ، تحقيقًا لمبدأ العدالة و تكافؤ الفرص ، حيث إن جميع الطلاب الموجودين بقائمة اوائل الثانوية العامة 2019 حصلوا على مجموعهم بمجهودهم خلال عام واحد فقط ولم يقسموا المواد على عامين وبالتالي لا يصح المساواة في هذه الحالة.