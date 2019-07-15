بسبب سخرية «سارة دندراوي» .. بيان شديد اللهجة من الحكومة الكويتية والإعلامية السعودية تخرج عن صمتها وترد!

الموجز

اتهمت الحكومة الكويتسة الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، بالإقدام على "إساءة بالغة غير مقبولة" إلى البلاد، وطالبت الحكومة الكويتية قناة "العربية" بـ "تصحيح الخطأ وتداركه فورا".

وأعربت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان صحفي ، "عن رفضها لإقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها"، مضيفة أن "ما قامت به مذيعة قناة العربية يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها".

وتابع بيان وزارة الإعلام الكويتية في رده على دندراوي أنها "سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء. كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة".

وأكدت وزارة الإعلام الكويتية "حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات الإعلامية"، وشددت على "قيامها باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت، وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورا".

دندراوي ترد وتوضح قصدها لإمتصاص الغضب الكويتي

قالت المذيعة السعودية في قناة "العربية" سارة دندراوي ، خلال حلقة جديدة من برنامجها "تفاعلكم" على قناة "العربية" إنها تكن كل حب واحترام للكويت، وكلامها كان موجها "للناس المتحمسة دائما للدفاع عن قطر، طلبت منهم يردوا على الخبر، هم نفس الناس اللي بالي بالكم يهاجموا السعودية بموضوع معين، ولما ييجي الموضوع على قطر إما يدافعوا أو يسكتوا".

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وذلك بعد الجدل الذي أثارته بسبب حديثها عن تخفيض أسعار الخمور في قطر وموقف الكويتيين من ذلك.

وعرضت سارة عددا من التغريدات التي انهالت عليها في موقع "تويتر"، ما بين تغيردات تهاجمها وأخرى تدافع عنها .

وكانت الإعلامية الشهيرة قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ذكرت في حلقتها السابقة من البرنامج تقريرا لوكالة "بلومبيرغ" جاء فيه أن قطر قررت تخفيض أسعار بيع الخمور بهدف استرضاء جمهور مونديال 2022 الذي ستستضيفه.

واختتمت تقريرها ساخرة : "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري"، قبل أن تنهال الردود عليها بين منتقد لها يتهمها بالإساءة للكويتيين، وبين مدافع عنها.

مما أثار الحكومة الكويتية التي اتهمت الإعلامية السعودية بالإقدام على "إساءة بالغة غير مقبولة" إلى البلاد، مطالبة قناة "العربية" بالاعتذار و"تصحيح الخطأ وتداركه فورا"، كما اعتبرت الخارجية الكويتية أن التصريح "خطأ جسيم وإساءة" إلى البلاد.

بعد إشتعال الكويت ضدها بسبب «خمور قطر» وتحرك الحكومة والخارجية .. «سارة دندراوي» ترد على الجمهور الكويتي!