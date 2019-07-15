صفعة قوية تلقتها الولايات المتحدة الأمريكية على يديه .. لأول مرة يصدق أردوغان في القول!

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العقد الخاص بشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400" يمثل أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة.

وقال أردوغان، في تصريح لوسائل الإعلام: "في الوقت الحالي تمثل صفقة شراء إس-400 أهم اتفاق في تاريخنا الحديث. لكن تركيا وبشرائها هذه المنظومات لا تستعد لحرب".

وأضاف الرئيس التركي أن "الغرض من هذه المنظومات الخاصة بالدفاع الجوي هو ضمان السلام والأمن في بلادنا. وهناك خطوات أخرى نتخذها لتحسين قدراتنا الدفاعية".

وقال أردوغان في هذا السياق إن "السيطرة على منظومات إس-400 ستكون بأيدي القوات المسلحة التركية بالكامل"، موضحا أن الاتفاق يتضمن الإنتاج المشترك مع روسيا.

وأكد أردوغان أن تركيا أرسلت حتى هذه اللحظة 100 خبير إلى روسيا للتدرب على استخدام منظومات "إس-400"، معتبرا أن هذا العدد غير كاف ويمكن أن تجري لاحقا زيادته 10 مرات.

نعم هى أكبر نصر في إتفاق عسكري لتركيا في تاريخها الحديث

صفقة صواريخ S400 الروسية هى أهم صفقة عسكرية عقدها أردوغان منتصراً فيها على أمريكا التي وقفت ضدها بشدة لمعرفة الأخيرة بتفوق قدرة الصواريخ الروسية على صورايخها الشهيرة باتريوت .

مما يهدد السوق الكبير للولايات المتحدة الأمريكية والتي تعقد فيه صفقات بالمليارات تبيع من خلالها منظومة باتريوت للدفاع الجوي والتي ثبت فشلها في حماية سماء السعودية من صورايخ الحوثي ، بل ويهدد طائرات وصورايخ الجيش الأمريكي نفسها في المتوسط .

وقد صدق أردوغان في قوله لأنه يمتلك الآن أحدث منظومة للدفاع الجوي أنتجتها روسيا وحصل عليها رغم الرفض الأمريكي فلم يكذب حينما صرح وقال أنها : أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة .

صدق أردوغان لأن إس 400 تمتلك هذه القدرات :-

1- تصنع "إس 400" شركة "ألماز أنتي" الروسية، بينما تصنع "باتريوت"، شركة "رايثيون" الأمريكية.

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2- صواريخ "إس 400" مصممة لإسقاط أحدث الطائرات والصواريخ في المدى المتوسط والبعيد ومنها مقاتلات "إف 35" الشبحية الأمريكية و"إف 22"، بينما تحمي صواريخ "باتريوت" الأمريكية المنشآت العسكرية المهمة والقواعد الجوية من الهجمات الجوية.

3- تتكون منظومة "إس 400" من 3 أجزاء، أولها 8 وحدات مضادة للطائرات مجهزة بـ12 منصة إطلاق، والجزء الثاني يضم أنظمة القيادة والتوجيه والرادارات، والجزء الثالث يضم الدعم الفني والصيانة.

ويتكون الجزء الأول من منظومات "باتريوت"، من وحدة الرادار والتحكم النيراني، والثاني يضم مركز القيادة، والثالث يمثل وحدة إطلاق الصواريخ.

4- يدمر "إس 400" أهدافا جوية على مدى 250 كم، والصواريخ الباليستية على مدى 60 كم، بينما يمكن للباتريوت إصابة الأهداف الجوية في مدى 160 كم، والصواريخ على مدى 45 كم.

5- يمكن لـ"إس 400" إسقاط أهدافها في ارتفاعات تتراوح بين 10 أمتار إلى 27 كم، بينما يتراوح ارتفاع أهداف "باتريوت" بين 60 مترا إلى 24 كم.

6- يغطى رادار "إس 400" دائرة قطرها 600 كم، ويمكن إعدادها للإطلاق خلال 5 دقائق، بينما يغطى رادار "باتريوت" مدى 150 كم، ويحتاج إعداده إلى 30 دقيقة.

7- يستطيع "إس 400" إطلاق أول صاروخ بعد 10 ثوان من اكتشاف الهدف، بينما يحتاج "باتريوت" 15 ثانية لإطلاق أول صاروخ بعد اكتشاف تهديد.

8- يمكن لـ"إس 400" إطلاق صواريخ بزاوية مقدارها 90 درجة، بينما لا تتجاوز زاوية إطلاق صواريخ "باتريوت" 38 درجة.

9- تعمل روسيا على تطوير "إس 500" ليكون النسخة الأكثر فتكا من "إس 400"، وفي المقابل يوجد 4 طرازات من صواريخ "باتريوت" الأمريكية تحمل مسميات "باك 1، 2 ، 3"، وأحدثها "باك 3 إم إس إي".

وقد نشر موقع الموجز تقريراً بشأن وصول الصواريخ الروسية لتركيا

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ينطلق بعد 10 ثواني من إكتشاف الهدف .. لماذا أصرت تركيا على إمتلاك إس 400 الروسي ورفضت الصواريخ «الفاشلة» باتريوت الأمريكية

