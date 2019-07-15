النشرة: استمرار قطع الطريق على مدخل مخيم الرشيدية احتجاجا

افاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​ باستمرار قطع الطريق على مدخل ​الرشيدية​ احتجاجا على القرارات الظالمة بحق الفلسطينيين، كاشفا ان البضائع ما زالت محتجزة على مدخل المخيم.

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