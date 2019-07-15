شدد مفوض الإعلام في "​التقدمي الاشتراكي​" ​رامي الريس​ في حديث صحفي، على أن "الحزب لا يعمل على افتعال سجالات، لكن هناك كلاماً غير مسؤول يصدر عن مسؤولين في ​التيار الوطني الحر​ يهدف إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإنتاج لغة الحرب، وهذا بالتالي يستدعي ردوداً عليه لأننا متمسكون بالمصالحة والعيش والمشترك".

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كانت هذه تفاصيل خبر الريس: هناك كلام غير مسؤول يصدر عن مسؤولين بالتيار الوطني يهدف لإعادة عقارب الساعة للوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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