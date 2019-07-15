سقلاوي: نسعى إلى التطبيق العملي لمفهوم العيش المشترك بين اللبنانيين

اشار رئيس مجلس إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك المدير العام ​ناصيف سقلاوي​ في كلمة له خلال حفل تدشين قاعة وباحة ​كنيسة مار جرجس​ في دبل، إلى ان "​الريجي​ تفتتح قاعة في دبل، لأنها آلت على نفسها إلا أن تساهم في التنمية في كل شبر من ​لبنان​، لأن قاعة كهذه في معلم ككنيسة مار جرجس، يتيح لأهل البلدة إقامة الورش والدورات واللقاءات، وإحياء المناسبات على اختلافها، ولأن هذه القاعة ستشهد على تدريبات ​المزارعين​ وارشادهم لتطوير قدراتهم بشكل مستمر، وهذا ما يحقق الاستدامة التي نطمح إليها في الريجي".

ولفت سقلاوي الى ان "اعتمادنا مفهوم الإدارة الحديثة نهجا في العمل، يفرض علينا المسؤولية اتجاه أهلنا ومجتمعنا، والسعي الدائم للمساهمة في تلبية احتياجاتهم، ونحن في الريجي عندما نهضنا بمشروع التنمية المستدامة والخدمه المجتمعية، وضعنا مساعدة المناطق الريفية في أولوياتنا من ​الجنوب​ إلى ​الشمال​ و​البقاع​، وهذا ما نعمل عليه، وهذا جزء من صيانة لبنان، وحفظ طاقاته وتقديرها".

وأكد اننا "نسعى إلى التطبيق العملي لمفهوم العيش المشترك بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، ومن خلال تمكين أهلنا في الأرياف نثبت مفهوم الانتماء لكل لبنان، وهذا ما دعانا إليه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الذي رعى خطواتنا منذ البداية في درب الاستدامة المشرق، هذا هو دورنا الذي نفتخر به، هذا هو الدور المفترض للمؤسسات العامة، أن تدعم وتساهم في التنمية وتعود بالنفع على كل الوطن".