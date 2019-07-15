إخماد حريق هائل داخل معمل للأواني البلاستيكية في مزرعة يشوع

أعلنت المديرية العمة للدفاع المدني أن عناصر المديرية، تمكنوا من إخماد حريق هائل اندلع داخل معمل MIT المتخصص بصناعة الأواني البلاستيكية في مزرعة يشوع.
وقد حضر العناصر الى موقع الحريق فور ورود البلاغ في الخامسة صباحاً وعملوا بسرعة فائقة الى ان تمكنوا من السيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى باقي ارجاء المعمل، فاقتصرت الأضرار على الماديات.
وقد عمل العناصر على تبريد رقعة الحريق منعا من تجدده.
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