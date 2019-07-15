ريفي: نتمنى على وزير العمل إعادة النظر بأي قرار يؤثر سلبا على حياة الفلسطيني

اشار ​اللواء​ اشرف ريفي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "نقدر الوزير الصديق ​كميل أبو سليمان​ ومرجعيته السياسية التي لها مواقف متقدمة في العلاقة ال​لبنان​ية الفلسطينية. ونتمنى عليه إعادة النظر بأي قرار يؤثر سلبا على حياة الفلسطينيين ومعيشتهم. ​التوطين​ مرفوض بإجماع اللبنانيين، الفلسطينيون في لبنان إخوة وضيوف أعزاء بانتظار عودتهم إلى وطنهم".

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