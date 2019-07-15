رأى النائب هاني قبيسي، ان "التخفيض في الموازنة غير كاف واي تهاون هو دعوة للفوضى الخلاقة"، مشيرا خلال إحياء حفل تأبيني في عربصاليم في حسينية البلدة، الى ان "من يعبث بأمننا الداخلي في بعض المشاكل المتنقلة وهذه المشاكل ليست لمصلحة لبنان بل هي تندرج في كثير من المواقع ضمن اطار الفوضى الخلاقة لانها اذا حصلت في اكثر من مكان على الساحة او منطقة لبنانية تعتبر فوضى ومس بالاستقرار والسلم".
وشدد قبيسي، على "ان ما حصل في الاسابيع الماضية بمناقشة لجنة المال للموازنة التي خففت الكثير من النفقات في حين ان التخفيضات التي حصلت في الموازنة غير كافية لان ايقاف ابواب الهدر والفساد على مستوى الدولة وتخفيف النفقات افضل بكثير من فرض الضرائب"، لافتا الى "ان على هذه الحكومة ان تنتبه ان هناك حصار اقتصادي على لبنان وبأن هناك ضغط اقتصادي على الحكومة لذا عليها ان تخفض النفقات" وكشف ان "هناك من يرفض تخفيض النفقات على مستوى اقرار الموازنة وكأنهم يعيشون في بحبوحة اقتصادية فيما فلبنان يعاني واذا اردتم انقاذه عليكم ان تسيروا مع السياسة التي يرسمها المجلس النيابي بتخفيض النفقات، ووقف الهدر والحشو في الموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي: الحكومة لن تستحق منا الثقة اذا استمرت بهذه السياسة بمصاريفها وهدرها وفسادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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