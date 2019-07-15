أكدت مصادر وزارة العمل، عبر النشرة، أن لا تراجع عن تطبيق القانون المتعلق بالعمالة الأجنبية غير الشرعية، مشددة على أن لا استهداف لأي جنسية وراء الحملة التي تقوم بها الوزارة.
وعلمت النشرة أن بيانا في هذا الخصوص سيصدر في الساعات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارة العمل للنشرة: لن نتراجع عن تطبيق قانون العمالة الأجنبية غير الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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