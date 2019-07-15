مصادر وزارة العمل للنشرة: لن نتراجع عن تطبيق قانون العمالة الأجنبية غير الشرعية

أكدت مصادر ​وزارة العمل​، عبر ​النشرة​، أن لا تراجع عن تطبيق القانون المتعلق بالعمالة الأجنبية غير الشرعية، مشددة على أن لا استهداف لأي جنسية وراء الحملة التي تقوم بها الوزارة.

وعلمت النشرة أن بيانا في هذا الخصوص سيصدر في ​الساعات​ المقبلة.