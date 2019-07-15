ارسلان: ليس من طباع الرجال الغدر والخيانة والكذب والجبن والطعن بالظهر والمتاجرة بدم العباد

اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ الى انه للرجال مواصفات المروءة والشهامة والشجاعة والصدق والأمانة والوفاء والاخلاص والأخلاق في التحالف او في الخصومة، واكد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "ليس من طباع الرجال الغدر والخيانة والكذب والجبن والطعن بالظهر والمتاجرة بدم العباد"، وتابع قائلا "​المجلس العدلي​ حق".

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