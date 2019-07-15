"خارجية فرنسا": لا أحد يريد الحرب.. ورغم ذلك التصعيد مستمر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الحرب لا يريدها أي أحد، لقد لاحظت أن الجميع يقولون إنهم لا يريدون بلوغ أقصى حد من التصعيد، لا الرئيس روحاني، ولا الرئيس ترامب، ورغم ذلك هناك مظاهر للتصعيد بين الجانبين تبعث على القلق، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وتابع "لودريان"، أن إيران لن تستفيد من أي شيء بتراجعها عن التزاماتها، والولايات المتحدة أيضا لن تستفيد من أي شيء إذا ما حصلت إيران على السلاح النووي، لذلك من المهم اتخاذ إجراءات خفض التصعيد لتخفيف التوتر.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنّ أي حديث عن التفاوض في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن وتتسبب بمشكلات للاقتصاد الإيراني "خدعة"، وأنّ الظروف ستختلف حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران واعتذرت منها، والتزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

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وطالبت المفوضية الأوروبية، إيران بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي.

كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، أعلن أمس، أنّ طهران تستعد للخطوة الثالثة في الاتفاق النووي بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما الثانية، موضحا أنّ هذه الخطوة ستكون أكثر قوة وعزما وفقا للظروف، وأنّ إيران ترفض إضافة أو حذف أي كلمة في الاتفاق النووي، وتطالب الدول الموقعة بتنفيذه بشكله الحالي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ واشنطن حال أرادت العودة إلى الاتفاق النووي، فعليها أنّ ترفع وبشكل عاجل وقطعي العقوبات عن طهران، وأنّ توقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وأنّ تجلس في الزاوية في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق.