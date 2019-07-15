شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: ترقب وارتباك داخل الجماعة بعد توقيف عناصرهم فى مختلف الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، إن هناك حالة من التخوف والقلق يشهدها تنظيم الإخوان فى الخارج، وحالة من الترقب الشديد فى ظل تسليم قيادات إخوانية وعناصر تابعة لهم من دول مختلفة، وهو الأمر الذى بات يترتب عليه حالة الارتباك داخل الجماعة الإرهابية خارجيا.

وأضاف القيادى الإخوانى السابق، فى تصريح له، أن التنظيم الدولى للجماعة يترقب بشكل كبير الحفاظ على العناصر التابع له، ومحاولة عدم توقيفهم فى مختلف الدول أو تسليمهم، من خلال تقديم تقارير تعدها المنظمات الدولية الحقوقية التابعة للإخوان كمحاولة للضغط لعدم تسليم الإرهابيين لمصر.

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم عناصر إخوانية من مختلف الدول، وهو الأمر الذى يتسبب فى قلق القيادات الهاربين فى لندن وغيرها من الدول الأوروبية.