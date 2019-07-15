أردوغان: ترامب يملك سلطة الإحجام عن فرض عقوبات على تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يملك سلطة الإحجام عن فرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية وإن عليه إيجاد "حل وسط" في هذا الخلاف.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد يومين من استلام تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي أول شحنة من قطع منظومة الدفاع الصاروخي الروسية المتقدمة إس-400، رغم تحذير واشنطن من أن هذا الإجراء قد يتبعه عقوبات أميركية.

ونقلت محطة خبر ترك التلفزيونية عن أردوغان قوله أمام صحفيين أتراك إن ترامب "لديه سلطة الإحجام عن أو تأجيل قانون مجابهة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات"، في إشارة إلى العقوبات الأميركية الرامية لمنع الدول من شراء عتاد عسكري من روسيا.

وأضاف أردوغان، "بما أن هذا هو الوضع، فإن على ترامب إيجاد حل وسط".

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وكان ترامب عبر عن تعاطفه مع الموقف التركي أثناء لقائه مع أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان الشهر الماضي، قائلاً إن أنقرة اضطرت لشراء المنظومة إس-400 من موسكو لأن الإدارة الأميركية السابقة رفضت بيعها صواريخ باتريوت.

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وقال أردوغان "الآن لا أعتقد أن ترامب يتفق في الرأي مع من هم دونه من المسؤولين الأميركيين، وقد قال ذلك أمام كل وسائل الإعلام العالمية".

وأضاف أردوغان "بشرائنا المنظومة إس-400، نحن لا نستعد للحرب، إننا نحاول ضمان السلام وأمننا القومي".

وإلى جانب التهديد بالعقوبات، قال مسؤولون أميركيون إن من المحتمل استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 القادرة على الإفلات من أنظمة الرادار، مما يعني أنها لن تكون جزءاً من عملية إنتاجها أو قادرة على شراء المقاتلات التي طلبتها.

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن المنظومة إس-400، ربما تشكل تهديداً لهذه المقاتلات إذا كانت تعمل في المنطقة ذاتها، وقال أردوغان إن بلاده طلبت ما يزيد على 100 مقاتلة إف-35 وإنها تتوقع أن تظل واشنطن على التزامها بهذه الصفقة.

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