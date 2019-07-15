جونسون ينوي مقابلة ترامب بعد أن يصبح رئيساً لوزراء بريطانيا

قالت صحيفة تايمز، إن بوريس جونسون، أبرز المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل يريد مقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال أول شهرين من توليه منصبه للتفاوض على اتفاقية تجارية خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة نقلاً عن حليف لجونسون رئيس بلدية لندن السابق إن "مفتاح الأمر كله بيد الولايات المتحدة، إذا توصلنا لاتفاق تجاري مع أميركا سنتوصل بسرعة لاتفاقيات أخرى، وهذا سيشجع الآخرين على إدراك أننا جادون".

وأضافت الصحيفة أن جونسون مستعد للسفر إلى الولايات المتحدة بمجرد أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا لضمان التوصل لاتفاق قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

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