قالت صحيفة تايمز، إن بوريس جونسون، أبرز المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل يريد مقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال أول شهرين من توليه منصبه للتفاوض على اتفاقية تجارية خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة نقلاً عن حليف لجونسون رئيس بلدية لندن السابق إن "مفتاح الأمر كله بيد الولايات المتحدة، إذا توصلنا لاتفاق تجاري مع أميركا سنتوصل بسرعة لاتفاقيات أخرى، وهذا سيشجع الآخرين على إدراك أننا جادون".
وأضافت الصحيفة أن جونسون مستعد للسفر إلى الولايات المتحدة بمجرد أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا لضمان التوصل لاتفاق قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
اقرأ أيضاً... جونسون يتعهد بوضع ضوابط على الهجرة بعد "بريكست"
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون ينوي مقابلة ترامب بعد أن يصبح رئيساً لوزراء بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.