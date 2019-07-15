كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 8 أشخاص بانهيار مبنى في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون اليوم الاثنين انه انهار مبنى من ثلاثة طوابق بعد أن هطلت الأمطار الموسمية على منطقة جبلية في شمال الهند، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

كان رجال الانقاذ يبحثون عن عشرات الاشخاص من بينهم بعض الجنود الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد انهيار يوم الأحد.

وكان هناك عدة جنود من بين 31 شخصا تم انقاذهم منذ وقوع الانهيار في بلدة سولان على بعد 310 كيلومترات (195 ميلا) الى الشمال من نيودلهي. وافاد ضابط الشرطة انه كان هناك بين القتلى سبعة من جنود الجيش ومدني واحد.

ونقلت وكالة برس ترست الهندية للأنباء عن جندي مصاب قوله إن الجنود كانوا يقيمون حفلة في المطعم عندما انهار. واوضح جاي رام ثاكور، أكبر زعيم منتخب لولاية هيماشال براديش، ان معظم الأشخاص المتضررين كانوا يجلسون في مطعم بالطابق الأرضي في المبنى عندما انهار بسبب ضعف الأساس.

يعد انهيار المباني أمرًا شائعًا في الهند خلال موسم الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر، عندما تضعف الأمطار الغزيرة أسس الهياكل التي يتم بناؤها بشكل سيء.

