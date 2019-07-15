كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجتمع رئيس وزراء كيرلا يشيد بمواقف الإمارات ومبادراتها الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، بمواقف دولة الإمارات الإنسانية ومبادراتها التنموية في بلاده.

وأعرب عن شكره وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب الإماراتي على وقوفهم وتجاوبهم مع المتضررين من أزمة السيول والفيضانات التي تعرّضت لها ولاية كيرلا، العام الماضي.