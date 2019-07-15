بحر إيطاليا يلفظ عبوة زجاجية تحمل عبارات مؤثرة من أم فقدت ابنتها في هجوم مانشيستر

عَثَرَ رئيس بلدية “مورسيانو دي لوكا” الأسبوع الجاري، بإيطاليا، على عبوة زجاجية في أحد الشواطئ تحمل رسالة مؤثرة من والدة إحدى ضحايا هجوم مانشيستر الذي وقع قبل سنتين وأدى إلى مقتل 22 شخصا وخلف العديد من الجرحى.

وبحسب ما أفادته صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، فإن العبوة الزجاجية، كانت مغلقة بإحكام وتحمل ملصقاً عليه صورة الضحية مرفقة بعبارة “ذكرى طيبة سوريل ليكشوفسكي”، عثر عليها في منطقة بوليا، إذ يحاول رئيس البلدية إيجاد عائلة الضحية لدعوتها إلى زيارة المنطقة وتسليمها الرسالة.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن مضمون الرسالة جد مؤثر، بدأ بعبارة “ماما”، “في لحظة وفاتك، انشطر قلبي نصفين. النصف الأول مثقل بالألم، والنصف الثاني مات معك، أستيقظ غالباً في الليل عندما يكون الجميع نياماً، وأمشي على طول الشوارع العابقة بالذكريات فيما الدموع تبلل خدي”. وانتهى بعبارة “ذكراك معي في كل يوم، لكن غيابك ألم لن يفارق قلبي”.

تجدر الإشارة إلى أن شابا بريطانيا من أصل ليبي فجر قنبلة عند خروج الجمهور من حفل موسيقي، بتاريخ 22 ماي2017، ما أدى إلى مقتل أزيد من 20 شخصاً بينهم سبعة أطفال، فضلاً عن سقوط مئات الجرحى.