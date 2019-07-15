اعتقال 9 فلسطينيين بالضفة ومواجهات بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 9 فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال في محافظة الخليل.
وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 9 شبان من الضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.
واعتقلت قوات الاحتلال شروق محمد موسى البدن (25 عاما)، بعد دهم منزل ذويها وتفتيشه في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
كما اعتقل جنود الاحتلال شابين من شارع الصف وسط بيت لحم، وهما هاني فرسان بشارات، وليث عصام عواد، بعد أن أوقفت مركبتهما عند المدخل الغربي لبيت جالا.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد عاكف عوض الله عقب مداهمة منزله وتفتيشه في قرية سالم شرق نابلس.
وأضاف مواطنون أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرقا، وداهمت منزل الأسير المحرر زاهر خطاطبة وعبثت بمحتوياته.
واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، الفتاة روان أبو سنينة (17 عاما)، على الحاجز العسكري المقام في حي الرأس قرب مستوطنة "كريات أربع" شمال شرق الحرم الإبراهيمي، وزعمت العثور بحوزتها على سكين.
كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في عدة أحياء من المدينة وفي بلدة السموع، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأعاقت حركة المواطنين وفتشت مركباتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين، خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، قضاء الخليل.
وطبقا لشهود عيان، فإن المواجهات اندلعت في منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة عنوة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر، عقب اقتحامها من جنود الاحتلال وسط إطلاق الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.
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