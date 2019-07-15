الرافدين ينشر التعليمات الخاصة بمنح سلف لموظفي القطاع الخاص والمستشفيات والشركات الاهلية

قرر مصرف الرافدين، الاثنين، منح سلف لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الرصينة الاهلية وذلك بهدف دعم القطاع الاقتصادي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، ان "القروض التي تمنح لهذه الشريحة المهمة تكون وفقا للضوابط والشروط".

وادناه التعليمات الخاصة بمنح سلف لموظفي القطاع الخاص والمستشفيات والشركات الاهلية:

- يكون مبلغ السلفة ( 10 ) مليون دينار لمن راتبه الشهري ( الاسمي + المخصصات الثابتة ) يزيد عن ( 500000 ) خمسمائة الف دينار و ( 5 ) مليون دينار لمن راتبه الشهري ( الاسمي + مخصصات الثابتة ) يتراوح من ( 500000 ) خمسمائة الف دينار فما دون .

- مدة السلفة (5 سنوات) يتم التسديد لاقساط السلفة والفوائد شهريا خلال ( 60 ) شهرا اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ منح السلفة.

- تقوم الجهة الاهلية (المستشفى او الكلية او الشركات الخاصة) او شركات القطاع المختلط بفتح حساب جاري لدى احد فروع المصرف وتقوم بتوطين رواتب موظفيها (طالبي السلفة) لدى المصرف لاصدار بطاقات الماستر كارد لهم.

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- ضمان السلفة تقديم كفالة موظف مدني من دوائر الدولة وعلى الملاك الدائم يغطي (50 %) من راتبه.

- يتم التأمين على حياة المستلف وعلى نفقة المستلف.

- ان لايزيد عمر المستلف عن (59 سنة) كما لاتقل خدمة موظف القطاع الخاص او القطاع المختلط عن سنتين.

- تقديم المستمسكات الشخصية (هوية الاحوال المدنية + شهادة الجنسية او البطاقة الوطنية الموحدة) اضافة الى بطاقة السكن لطالب السلفة والكفيل.

- كتاب صادر من الجهة التي يعمل بها موظف القطاع الخاص او المختلط يؤيد فيه بان طالب السلفة مستمر بالخدمة ومقدار راتبه الاسمي والكلي وصافي الراتب.

- تأييد من المجلس البلدي يؤيد فيه عنوان سكن (طالب السلفة) ومصدق بالتواقيع والاختام الرسمية.