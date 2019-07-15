أردوغان يربط ضرورة شراء تركيا 'إس-400' بأحداث الكويت والعراق وقطر وسوريا واليمن

أرجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاجة بلاده لمنظومات الصواريخ الروسية "إس-400" إلى ضرورة منع أحداث في بلاده مثل تلك التي شهدتها الكويت وقطر والعراق وسوريا واليمن وغيرها.

وقال أردوغان في تصريح أدلى به خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع رؤساء تحرير عدد من وسائل الإعلام في اسطنبول، حسبما نقلته وكالة الأناضول ان "تركيا وبشرائها إس-400 لا تستعد لحرب"، مبينا ان "الغرض من هذه المنظومات الخاصة بالدفاع الجوي هو ضمان السلام والأمن في بلادنا".

واضاف ان "هناك خطوات أخرى نتخذها لتحسين قدراتنا الدفاعية للهدف نفسه"، مشددا على أن "كل هذه الإجراءات، بما في ذلك شراء إس-400، أمر ضروري بالنسبة لتركيا وليس اختياريا".

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وتابع أنه "ليس من الصعب العثور على أمثلة تؤكد ذلك"، موضحا ان "هناك الأحداث التي حصلت منذ ربع قرن في البوسنة والهرسك، والكويت، والأحداث التي حصلت في الماضي الأقرب في العراق وسوريا وأوكرانيا واليمن وقطر، والمشاكل الناجمة عن توسع إسرائيل في المنطقة".

ولفت أردوغان الى أن "كل هذه الأمثلة تظهر النتائج التي ستكون مضطرا لمواجهتها عندما لا تكون قويا"، مشيرا إلى أن "مسألة شراء تركيا منظومات إس-400 يجب النظر فيها من هذه الزاوية".