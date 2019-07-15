ماثيو أفورد: إيران تهدد المنطقة ومستعدون للدفاع عن مصالحنا

أكد عضو مجلس العموم البريطاني ماثيو أفورد، الأحد، أنه يتعين على بلاده الحفاظ على مصالحها في الشرق الأوسط ضد نظام ولاية الفقيه في إيران.

وقال أفورد، في مؤتمر "إيران الحرة" للتضامن مع المقاومة وانتفاضة شعب إيران‎، إن نظام طهران يرتكب الكثير من الأخطاء تجاه الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وشدد على ضرورة فرض مزيد من العقوبات على طهران، مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد بلاده للدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط ضد النظام الإيراني.

والجمعة، أكدت بريطانيا أنها ستستبدل سفينة حربية بمنطقة الخليج بأخرى للإبقاء على وجود مستمر هناك لمواجهة التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية.

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ودأبت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة على استهداف السفن التجارية ولا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قد أكد، في تصريحات صحفية، الشهر الماضي، أن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان.

كما وجهت واشنطن أصابع الاتهام لإيران في حادث خليج عمان الذي يعد الحادث الثاني في غضون شهر بعد تعرض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في 12 مايو/أيار الماضي.