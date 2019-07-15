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العودة الثلاثاء.. تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري

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ذكرت وسائل إعلام أن إعلان قوى الحرية والتغيير طلبت تأجيل الاجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى الثلاثاء المقبل لمزيد من التشاور.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها بالخرطوم قوله إن قوى الحرية والتغيير طلبت تأجيل الاجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى الثلاثاء لمزيد من التشاور.

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