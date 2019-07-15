مصرع 4 وإصابة 8 فى احتفالات الجزائريين بالتأهل لنهائى إفريقيا

لقى 4 أشخاص مصرعهم وإصيب 8 أخرون بجروح وكدمات، فى حادث انحراف شاحنة، خلال احتفالات الجزائريين فى ولاية جيجل، بفوز منتخبهم الوطنى بالتأهل لنهائى الأمم الإفريقية فى مصر. وأشارت النهار الجزائرية، أن الحادث وقع إثر انحراف شاحنة كانت تقل الجماهير بسيدى عبد العزيز فى ولاية جيجل، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير وبشير منتورى بالميلية.

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