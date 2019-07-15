السنيورة: الزيارة الى السعودية عبارة عن يوم واحد ولا نعرف مع من سنلتقي

اشار رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة الى ان زيارة رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام الى السعودية عبارة عن يوم واحد، ولا نعرف مع من سنلتقي، لكن الزيارة تأتي بدعوة كريمة من المملكة.
وعن أسباب عدم صدور بيان عن الرؤساء الثلاثة بعد اللقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري، رأى السنيورة ان "لا داعي لإصدار بيان، إنما جرى البحث في الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية. وذكر ان الاجتماع لم يتناول موضوع صلاحيات رئاسة الحكومة، لكن هذا الموضوع يظل في بال كل واحد منا".
وتوقعت بعض المعلومات ان يعود الرؤساء الثلاثة للقاء الحريري بعد عودتهم من المملكة لوضعه في صورة المحادثات التي سيجرونها هناك، حيث سيتم إبلاغ المسؤولين السعوديين رفضهم لأي إساءة إلى المملكة، وان كل ما يُسيء اليها يُسيء إلى لبنان.
وتهدف الزيارة، حسب المعلومات، إلى التواصل واستعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة، وسيتخللها تشديد على أهمية العلاقات بين البلدين وعلى علاقات الأخوة اللبنانية - السعودية، كما سيؤكد رؤساء الحكومة السابقين على موقف لبنان الداعم لاسرته العربية، وعلى الحضور السعودي في لبنان.
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