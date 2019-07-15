أعلن عضو كتلة "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "اللقاء الديمقراطي سيعمد إلى تقديم اقتراحات قوانين، من شأنها تصويب ال​سياسة​ الضرائبية، لتشمل قطاعات جديدة، دعما لخفض العجز في ​الموازنة​، دون المساس بأصحاب الدخل المحدود".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: سنعمد على تقديم اقتراحات قوانين لتصويب السياسة الضرائبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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