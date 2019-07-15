الفرزلي: الموازنة ستقر استنادا الى قطع حساب العام 2017 والتسوية الرئاسية قائمة

أكد نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​ أن "​الموازنة​ ستقر حتما استنادا الى قطع حساب العام 2017 ولا اعتقد أن هناك لزوم للتمسك بجهوزية قطع الحساب ما قبل العام 2017".

وفي حديث اذاعي دعا الفرزلي الى "ضرورة ايجاد حل لمشكلة اجتماع ​الحكومة​ اذ يجب ألا تكون هناك اي عقبة تحول دون اجتماعها ولا يجوز أن يعيش ​الشعب اللبناني​ تحت تأثير تعقيدات بعض الامور"، مشددا على ان "​التسوية الرئاسية​ قائمة ومستمرة".