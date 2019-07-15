الجمهورية: جنبلاط يزور اليوم بري في سياق الجهود المبذولة لتبريد ملف الجبل

لفتت مصادر متابعة ل​صحيفة الجمهورية​، الى "ان مسألة إحالة ​قبرشمون​ الى ​المجلس العدلي​ ما زالت تراوح بين فريق مؤيّد وآخر رافض، وهو أمر تؤكد المستويات المعنية بهذا الملف انه ما يزال في حاجة الى مزيد من الجهود التي لم تلامس بعد المخارج التي تبدو ضائعة حتى الآن.

وفي سياق متصل، علمت "الجمهورية" انّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ سيزور اليوم رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، وذلك في سياق الجهود التي يبذلها الأخير لتبريد ملف الجبل، علماً انّ جنبلاط كان قد زار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وجرى عرض لمجمل التطورات.