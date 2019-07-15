أفيوني دعا الى إطلاق الجلسات الحكومية

دعا وزير ​الدولة​ لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني الى إطلاق الجلسات الحكومية، مشيرا في حديث صحافي الى ان "عندما نرى تأخراً في انعقاد جلسات ​مجلس الوزراء​ واستمرار الخلافات والتشنجات السياسية، فهذا الامر لا يساعد على التقدّم بسرعة نحو الحلول ونحو تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على ثقة المواطن اللبناني في ​الحكومة​ وفي مدى جديّتها في التعامل مع الازمة الاقتصادية وهموم المواطنين الاساسية، كما ينعكس سلباً على ثقة المراقبين والهيئات الدولية والاسواق المالية والمستثمرين في جديّة الحكومة في معالجة ​الوضع المالي​".

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