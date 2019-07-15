مصدر لـ "الجمهورية": تهديدات نتنياهو لا تنمّ عن امتلاكه لزمام المبادرة بل كلام ينمّ عن ضعف

ذكر مصدر قيادي في ​حزب الله​ ل​صحيفة الجمهورية​، ان "حجم الارباك الكبير واضح في الكيان الصهيوني، ولن نزيد على ما قاله الامين العام للحزب ​السيد حسن نصرالله​، علماً انّ المقاومة على جاهزية كاملة لمواجهة كل الاحتمالات والسيناريوهات والتصدي وإحباط أي عدوان."

وشدد المصدر على "إنّ تهديدات ​نتنياهو​ لا تنمّ عن امتلاك العدو لزمام المبادرة، بل بالعكس، هو مجرّد كلام ينمّ عن ضعف، ومَن تابع ​الاعلام الاسرائيلي​ في الساعات الماضية يرى انّ تهديدات نتنياهو كانت محل سخرية لدى قادة العدو أنفسهم".