9 قتلى بتحطم طائرة في السويد

أعلنت المتحدثة باسم منطقة فاستربوتن ​السويد​ية غابرييلا باندلينغ عن مقتل 9 أشخاص إثر ​تحطم طائرة​ سياحية صغيرة في شمال السويد، بعد وقت قصير من إقلاعها. وعثر على حطام الطائرة في جزيرة تقع جنوب المطار.

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