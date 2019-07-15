ترامب: عضوات بالكونغرس أتينَ من بلدان حكوماتها كارثية يخبرننا كيف يجب أن ندير حكومتنا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "من المثير للاهتمام أن نرى نساء عضوات كونغرس ديموقراطيّات تقدّميات، أتينَ في الأصل من بلدان تعد حكوماتها كارثية بالمطلق هي الأسوأ والأكثر فسادًا وعدم كفاءة في العالم، وأن يُخبرن شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمّة على الأرض، كيف يجب أن ندير حكومتنا".
وسأل: "لماذا لا يعودون ويساعدون في إصلاح الأماكن المكسورة تمامًا والمليئة بالجريمة التي أتوا منها، ثم يعدن الى هنا للتوضيح لنا كيف يتم ذلك. أنا متأكد من أن نانسي بيلوسي ستكون سعيدة للغاية لوضع ترتيبات السفر المجانية بسرعة".
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