تسجيل أول إصابة بإيبولا في غوما الكونغولية والسلطات تدعو إلى الهدوء

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كينشاسا: سُجّلت أوّل حالة من حمّى إيبولا النزفية الأحد في مدينة غوما، التي تضمّ نحو مليون نسمة، وفق ما أعلنت وزارة الصحّة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، داعيةً السكان إلى "الحفاظ على هدوئهم".

المصاب رجل وصل صباح الأحد على متن حافلة برفقة 18 راكبًا آخرين وسائق، من منطقة بوتيمبو التي تُعتبر أحد مراكز الوباء.

قالت الوزارة في بيان إنّ "أولى الأعراض" ظهرت على الرجل في 9 يوليو، مشيرةً إلى أنّ "نتائج التحاليل المخبرية أكّدت إصابته بإيبولا". أضافت "نظرًا إلى سرعة اكتشاف" إصابة الرجل، يبقى "خطر انتشار" الوباء في بقيّة مدينة غوما "منخفضًا".

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ولفتت الوزارة إلى أنّ "سائق الحافلة والركاب الـ18 الآخرين سيبدأ تطعيمهم الإثنين" ضدّ الوباء. وتمّ تطعيم العاملين الصحيين في غوما منذ شهر ديسمبر، في حين أنّ الوباء أصاب بشكل خاص منطقة بني-بوتيمبو إلى الشمال.

تابعت الوزارة "منذ نوفمبر 2018، وضعت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية نظامًا للاستعداد والاستجابة لفيروس إيبولا في مدينة غوما، نظرًا إلى التدفّق الكبير لمسافرين قادمين من مناطق متأثّرة بالوباء".

وقالت الأمم المتحدة في أوائل يوليو إنّ مخاطر تفشي وباء إيبولا في مقاطعة إيتوري تتزايد بسبب تصاعد العنف الذي أجبر السكان على الفرار من منازلهم والتجمع في أماكن تعاني سوء النظافة ما يجعلها عرضة لانتشار الأمراض.

