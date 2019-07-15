شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى يكشف تلقى اللجان الإلكترونية للإخوان ملايين الدولارات من قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، إن اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان الإرهابية لا تزال تواصل تحركاتها لنشر الأكاذيب والادعاءات ضد الدولة المصرية من خلال تكثيف نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومحاولة تشويه كل ما يتم فى الدولة المصرية من إنجازات مستمرة ومحاولة التقليل من الدولة بشكل عام.

وأضاف الخبير الأمنى فى تصريح له، أن جميع اللجان الإلكترونية التى تعمل مدعومة بملايين الدولارات من قطر وتركيا، ويتم تخصيص ميزانية لهم لتشويه صورة الدولة المصرية، ومحاولة تجميل الإخوان والرئيس التركى وأمير قطر فقط ، فالملاحظ يرى أن اللجان الإلكترونية عملت خلال الأيام الماضية على الترويج لزيارة تميم إلى أمريكا، والترويج على أنها زيارة قوية لم تحدث من قبل، رغم أنها كانت عكس ذلك.