شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "تضامن البرلمان" تناقش 60 طلب إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة 60 طلب إحاطة مقدم إليها بشأن عدد من ملفات التضامن.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى إلى أن طلبات الإحاطة تنقسم لعدد من المحاور الرئيسية، وهى تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والنظر فى مستحقى برنامج تكافل وكرامة، بجانب نتائج برنامج أطفال بلا مأوى.

ولفت أنه كان قد تقدم بطلب بشأن نتائج برنامج أطفال بلا مأوى خاصة وأن الأرقام التى تم الإعلان عنها بشأن ما تحقق فى البرنامج رغم أنه ما هو محدد من تكلفه يصل لـ 150 مليون جنيه.

وأوضح أن تطبيق البرنامج ضعيف للغاية، وما أسفر به من نتائج ضعيف للغاية مقارنة بالمدة والتكلفة.