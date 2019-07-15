"هاني" يطلب التطليق: "مراتي بتغير صورتها على فيسبوك كل يوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "هاني س." 30 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس يطلب فيها تطليق زوجته لما وقع عليه من ضرر، مبررًا: "بتغير صورتها على فيسبوك كل يوم، ولما اعترضت نزلت فيديو".

وبحسب أوراق الدعوى، تعرَّف "هاني" صاحب شركة، على زوجته "سما" أثناء الدراسة في الجامعة، وتوطدت العلاقة إلى قصة حب، وبعد التخرج تقدم لخطبتها، وتزوجا بعد أشهر معدودة.

ويقول الزوج في دعواه أمام المحكمة، إنه علِّم بعد الزواج بأن زوجته لا تهتم سوى بمواقع السوشيال ميديا، بالإضافة إلى صورتها على "فيس بوك"، مضيفًا أنه لاحظ أنها تغير صورتها الشخصية يوميًا، وبرغم اعتراضه أكثر من مرة إلا أنها تجاهلته.

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يوضح الزوج، أنه حاول لفت انتباه زوجته أكثر من مرة، لكنها استمرت في تجاهله.

استدعى الزوج حماه للتحدث بشأن تصرفات زوجته، وطلب منه إقناع ابنته بالتقليل من الاهتمام بمواقع السوشيال ميديا، لكنه فوجئ بزوجته تبكي وتدعي أنه يضربها، ما دفع والده لأخذها والعيش معه، بحسب أقواله في أوراق الدعوى.

في النهاية يقول الزوج إنه لجأ إلى محكمة الأسرة، لطلب تطليق زوجته في الدعوى رقم 152 لسنة 2019 وما زالت منظورة أمام المحكمة.​