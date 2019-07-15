وظائف جديدة في وزارة الزراعة.. تعرف على التفاصيل وشروط التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من إدارة العلاقات الزراعية الخارجية، يفيد بوجود عجز كبير في بعض التخصصات الوظيفية بالإدارة.

وطالب تقرير الإدارة، بتعيين موظفين جدد عن طريق النقل من قطاعات الوزارة المختلفة والهيئات التابعة والمراكز البحثية على الوظائف التخصصية التالية:

- مجموعة تخصصية لوظائف الزراعة

- مجموعة تخصصية فنون وإعلام

- مجموعة تخصيصية تنمية إدارية

- مجموعة تخصصية للوظائف المكتبية

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- المؤهلات والمتطلبات الوظيفية من المتقدمين

1- أن يكون معينًا في الجهات التابعة لوزارة الزراعة.

2- إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية تحدثًا وكتابةً.

3- إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي إجادة تامة.

4- ألا يتجاوز سن المتقدم عن 40 سنة.

5- أن يجتاز جميع اختبارات اللغة الإنجليزية والمقابلات الشخصية.