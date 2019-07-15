زلزال إندونيسيا القوي يخلف أضراراً كبيرة وسقوط قتيلة

أعلن مسؤلون في إندونيسيا اليوم الإثنين، عن مقتل امرأة وتضرر عشرات المنازل والمباني جراء الزلزال الذي ضرب جزر الملوك شرقي البلاد وبلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر.

قال إيكسان سوبور، المسؤول في وكالة الحماية المدنية بالجزيرة، إن امرأة تبلغ من العمر 54 عاماً قُتلت يوم الأحد بعد أن سقط عليها انقاض من منزلها في جزيرة هالماهيرا.

وقالت وكالة إدارة الكوارث بالبلاد إن الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم الأحد، تسبب في حالة من الذعر على الجزر في إقليم شمال الملوك، حيث كان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات في شمالي مدينة تيرنات.

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وقال رئيس منطقة هالماهيرا بحرين كاسوبا إن عشرات المنازل والمباني الأخرى تضررت في العديد من القرى.

ونقلت بوابة "كومباس دوت كوم" الجديدة عن بحرين قوله "إن العدد قد يكون بالمئات حيث سويت بعض المنازل بالأرض".