ترامب يدعو عضوات كونجرس من أصول أجنبية "للعودة من حيث أتين"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عضوات ديموقراطيات في مجلس النواب من أصول أجنبية لم يُسمّهن إلى "العودة من حيث أتين"، ما دفع مسؤولين ديموقراطيين رفيعين إلى نعته بـ"العنصري" المصاب برهاب الأجانب.

وكان نُقِل عن ترامب العام الماضي وصفه دولاً إفريقية بأنها "أوكار قذرة"، إضافة إلى كلامه عن "غزو" المهاجرين غير القانونيين.

وأشار ترامب في تغريدة إلى "عضوات كونجرس ديموقراطيّات تقدّميات"، وبدا أنّه يقصد مجموعة من الشابات المتحرّرات اللواتي دخلن مجلس النواب للمرة الأولى.

ولم يعمد ترامب الى تسمية أي منهن، لكنه قال "إنّهنّ أتينَ في الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هي الأسوأ والأكثر فساداً وعدم كفاءة في العالم".

واتّهم هؤلاء النساء بأنّهنّ بكل عزم "يُخبرن شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمّة على الأرض، كيف يجب أن ندير حكومتنا".

وسأل "لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن الفاشلة التي أتينَ منها حيث تتفشّى الجريمة؟".

وقال مساعد رئيسة مجلس النوّاب بن راي لويان، المسؤول الأرفع من أصل لاتيني في الكونجرس، لقناة "فوكس نيوز" الأحد "هذه تغريدة عنصريّة".

وأضاف "هؤلاء مواطنون أميركيّون انتُخبوا من قبل ناخبين في الولايات المتحدة الأميركية".



وانتقدت بيلوسي الأحد، على تويتر "هجوم" الرئيس، قائلةً "أرفض تعليقات ترامب التي تنمّ عن الرهاب من الأجانب وتهدف الى تقسيم أمّتنا".

وأضافت انّ تعليقات ترامب تؤكّد أنّ "خطّته إجعلوا أميركا عظيمة مجدّدًا، كانت دائماً تتعلّق بجعلها بيضاء مجدداً".

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وفي وقت لاحق، اعتبر نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على تويتر أن "العنصرية ورهاب الأجانب لا مكان لهما في أميركا".

وأدانت السناتورة إليزابيث وارن من جهتها "هجومًا عنصرياً" ينمّ عن "كره للأجانب"، في وقت كتبت السناتورة كامالا هاريس على تويتر "فلنُسم الهجومَ العنصري للرئيس كما هو بالضبط، معادٍ لأميركا".

كذلك، دان مجلس العلاقات الأميركيّة الإسلاميّة تعليقات ترامب.

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