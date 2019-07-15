حالة الطقس: أجواء حارة والتحذير من التعرض أشعة الشمس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يبقى الجو، يوم الإثنين، صيفيا عاديا في مختلف المناطق الجبلية وحارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق مع جو شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت. مع ساعات المساء والليل يسود جو معتدل في الجبال ودافئ في بقية المناطق، الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

ويحذر الراصد الجوي من خطر التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة خصوصا، وينصح بضرورة الإكثار من شرب المياه خصوصا لمن يعملون في الخارج لتجنب الجفاف وضربات الشمس.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، ليسود جو حار في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وجو حار بشكل كبير في المناطق السهلية وجو حار جداً في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات الليل تكون الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق ودرجات الحرارة مرتفعة عن معدلاتها بحوالي 5 درجات في ساعات الليل، وتكون الأجواء رطبة وغير مريحة خصوصا في السواحل والسهل الساحلي. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الأربعاء، تتأثر البلاد، بموجة حارة متوسطة إلى قوية، بحيث تكون الأجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات في الجبال وإلى نهاية الثلاثينيات في المناطق المنخفضة، وإلى منتصف الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة وغير مريحة في معظم المناطق، وتكون الأجواء رطبة نسبيا في السواحل ومدن السهل الساحلي، أما الرياح فتكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية أحيانا.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويخف تأثير الموجة الحارة، ولكن تبقى الأجواء حارة في مختلف المناطق، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى مطلع الثلاثينيات في الجبال وإلى منتصفها في المناطق المنخفضة، وإلى مطلع الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت. وفي ساعات الليل تبقى الأجواء دافئة نسبيا والحرارة فوق معدلاتها بنحو 4 درجات، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.