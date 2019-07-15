ترودو يشيد بصحافية كندية صومالية قُتلت في اعتداء ارهابي بالصومال

دان رئيس وزراء كندا ​جاستن ترودو​ "الاعتداء الإرهابي البغيض" ب​الصومال​ والذي أودى بحياة 26 شخصا على الاقل بينهم هودان نالاييه الصحافية الكندية من أصل صومالي. وقدّم ترودو تعازيه "باسم جميع الكنديين" إلى عائلة الصحافية الصومالية "التي قتلت مع زوجها فريد" في الاعتداء الذي شنه متشددون إسلاميون من حركة الشباب على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية. مشيرا الى أنّ "نالاييه سلطت الضوء على قصص صومالية إيجابية ومحفزة، واظهر عملها كيف أنّ حرّية الصحافة تقدّم لنا افاقا أوسع وتُشجّع التنوع والتكامل"، واكد "ان كندا والمجتمعات الصومالية والأوساط الصحافية في العالم تبكي خسارتها". وانتهى الهجوم صباح السبت عقب محاصرة دامت حوالى 12 ساعة، وأدّى بالإضافة للقتلى إلى سقوط 56 جريحا.

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