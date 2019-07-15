اللواء ابراهيم اكد وجود مقترحات جديدة لمعالجة ذيول حادثة قبر شمون - البساتين

اكد مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ لـ"اللواء" وجود مقترحات جديدة لمعالجة ذيول حادثة قبر شمون - البساتين، ولكنه رفض الكشف عنها لحين تلقيه الاجوبة عليها، وقال ممازحاً: هذه الصيغة الجديدة مثل "​صفقة القرن​" نقرأها عندما تنفذ، ولكن الفارق انه اذا كانت "صفقة القرن" غير قابلة للحياة اذا رفضها الاطراف المعنيون، فإن المقترحات الجديدة قابلة للحياة.

وعلمت "اللواء" ان اللواء ابراهيم قدم للحزب التقدمي وللحزب الديموقراطي صيغة تتضمن مقترحات جديدة للمخرج بما يلائم الطرفين، وهو ينتظر اجوبتهما عليها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يفترض ان يستكمل الطرفان مشاوراتهما مع القادة السياسيين، ومن المرتقب ان يزور جنبلاط الرئيس ​نبيه بري​ بعدما زار السبت رئيس الحكومة ​سعد الحريري​.