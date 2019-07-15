شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصريين الأحرار": نلاحق أردوغان بالمحافل الدولية بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب عقد اجتماع مع عدد من ممثلى المنظمات الوطنية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، لبحث آليات ملاحقة أردوغان أمام المحافل الدولية.

ولفت رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب بحث كيفية تدويلها لرفع شكوى بالانتهاكات أمام الأمم المتحدة فى جنيف، مؤكدا أن الحزب مستعد لتقديم كل ما لديه من وثائق ومستندات تثبت انتهاكات تركيا تجاه حقوق الإنسان.

وشدد أن مساعى الحزب تأتى من أجل الوصول لمحاسبة الرئيس التركى أرودغان،على ما يقوم به فى حق المواطنين.

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وكان قد أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب «المصريين الأحرار»، تقريرها عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان والحق فى الحياة بعنوان «تركيا رهن الاحتجاز» ويتناول التقرير 6 محاور عن حالة الحريات والقضاء وحقوق المرأة والطفل وأوضاع اللاجئين وقمع الأكراد ومظاهر فساد النظام الحاكم.

وكشف التقرير الصادر عن حزب المصريين الأحرار، عن تدهور حالة حقوق الإنسان فى تركيا 2019 ويقع التقرير فى (20) صفحة ويظهر فى مقدمته أن وجود شخص منتمى لتيار الإسلام السياسي "أردوغان" فتح المجال أمام التلاعب فى منظومة الحقوق والحريات، كما شهدت تركيا فى عهده مجزرة حقيقة لمنظومة حقوق الإنسان بشكل كامل.

كما استعرض التقرير مظاهر التدخل التركى فى ليبيا وانتهاك نظامها لقرارات الأمم المتحدة ‏رغم القرار الدولى رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن فى مارس ‏‏2011 والذى طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو ‏توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا.