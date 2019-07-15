شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام هامة عن قانون الأحوال الشخصية..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الآونة الأخيرة طالب أكثر من نائب بتعديل قانون الأحوال الشخصية، نظرا لما تسبب فيه القانون الحالى من حالات طلاق بلغت نسب مرتفعة للغاية ليبلغ معدل الطلاق فى مصر حالة كل 148 ثانية وهو رقم يستحق وقفة حاسمة لإنقاذ الأسرة المصرية، وفيما يلى 10 أرقام هامة عن قانون الأحوال الشخصية فى مصر: بلغت نسبة الطلاق أمام الزواج فى عام 2018 تقريبا 23.84% بينما فى عام 2017 كانت النسبة 21.72 % .

. ارتفعت نسبة الطلاق فى مصر عام 2019 بنسبة 13.4% عن عام 2018 ومازال العام فى منتصفه

معدل حالات الطلاق بلغت حالة طلاق كل ١٤٨ ثانية (غير شاملة الزواج العرفي).

60% من حالات الطلاق والخلع، ترجع فى الأساس لتدخل الأهل وأبرزهم الحموات

83.5% من حالات الطلاق امام المحاكم تتم عن طريق الخلع وشهدت المحاكم ربع مليون حالة خلع سنة 2018.

تنظر المحاكم أكثر من 1500 قضية أحوال كل يوم بينما توجد أكثر من مليون قضية أحوال شخصية متداولة أمام المحاكم.

يوجد 15 مليون طفل شقاق فى مصر.

3 ساعات أسبوعيا هى الرؤية الأسبوعية للصغير بعد الطلاق المقررة بالقانون الحالي.

15 سنة هى سن انتهاء الحضانة فى مصر.

99 سنة منذ صدور قانون 25 لسنة 1920 والمنظم للأحوال الشخصية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 أرقام هامة عن قانون الأحوال الشخصية..تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.