شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سعودى: العرب تضرروا كثيرا بسبب الفكر الإخوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الباحث السعودى ياسين سالم المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، جماعة الإخوان بصاحبة الفكر المتطرف، مؤكدا أن المنطقة العربية وخاصة الخليج تضرروا كثيرا بسبب هذه الجماعة المتطرفة.

ووجه سالم خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، التحية جموع دول المنطقة التى تحاصر الفكر الإخوانى وتتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية بوعى أمنى وفكرى كبير، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان فى الماضى عندما كانت تتم محاصرتهم فى مصر كانوا يهربون لدول الخليج وحدث ذلك فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد ألناصر لكن الآن تغيير الأوضاع وأصبحت دول الخليج تتصدى لهذه الجماعة المتطرفة.

وتابع: "الفارق الآن أن دول الخليج ذاقت المر والعلقم من هذه الجماعة ولم تعد كسابق العهد فالأمن فى دول الخليج تطور وأصبحت هناك تجربة وأصبحت الجماعة محظورة فى أغلب دول ألخليج مضيفًا: "هذه الجماعة تتوالد ولا تمل من تكرار المحاولة وتتظاهر بالضعف فى حال الضغط عليها وتطفو للسطح فى حال كانت الظروف مواتيه أو مساعدة لخروجهم، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر من هذه الجماعة المتطرفة.

وأضاف: "أعتقد أن انعكاس عملية القبض على خلايا هذه الجماعة المتطرفة، كبيرة ومن صالح الأمن فى الخليج ومصر وأيضا ستكون إعادة تفكير لكل من كان يحاول أن يمسك العصا من النصف بين قطر ودول المقاطعة السعودية ومصر والإمارات والبحرين، مضيفا: "على من يدعم هذه الجماعة عليه أن يعيد ترتيب أفكاره تجاه هذه الجماعة ومن يدعمها كدولة قطر وتركيا".