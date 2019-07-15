قبل يومين من انطلاق رحلات الحج.. تعرف على ملابس إحرام الرجل والمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

بالتزامن مع انطلاق أولى رحلات الحجاج المصريين يوم 18 يوليو الجاري، إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج، يستعد الحجاج لتجهيز المستلزمات الرئيسية التي بها يكتمل الحج وعلى رأسها ملابس الإحرام، التي بها يصبح حاجًا محرمًا تمتنع بعدها عن محظورات الإحرام.

ويرصد "الخليج 365" مكونات ملابس الإحرام للرجل والمرأة ومنها:

أولًا: ملابس الإحرام للرجال

(إزار) هو ثوب من قماش تلفه على وسطك تستر به جسدك ما بين سرتك إلى ما دون ركبتك. وأفضله: الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة "بشكير".

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(رداء) هو ثوب تستر به ما فوق سرتك إلى كتفيك فيما عدا رأسك ووجهك، وأفضله: أيضًا الجديد الأبيض "بشكير".

(نعل) تلبسه في قدميك يظهر منه الكعب من كل رِجْلٍ، والمراد بالكعب هنا: العظم المرتفع بظاهر القدم.

واحذر أن تلبس - في مدة الإحرام- فانلةً أو جوربًا أو جلبابًا أو شيئًا مما اعتدت لبسه من الثياب المفصَّلة المخيطة.

ثانيًا: ملابس الإحرام للمرأة

المرأة الحاجة، فتلبس ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد وتلفت النظر، والمستحب الأبيض.​