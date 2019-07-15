محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):
ارتفع عدد ضحايا حادث السير في الجزائر، إلى 7 أشخاص، اليوم الاثنين، أثناء الاحتفالات بتأهل منتخب محاربي الصحراء للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.
وذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع إثر انحراف شاحنة ببلدة سيدي عبدالعزيز بولاية جيجل شرقي البلاد، كانت تقل مشجعين كانوا يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا 2-1، مساء الأحد في الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019.
وصعدت الجزائر إلى الدور النهائي بعد فوزها على نيجيريا 2-1، لتلاقي السنغال في المباراة النهائية المقررة على استاد القاهرة الدولي الجمعة المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أثناء احتفالهم بالفوز على نيجيريا.. ارتفاع حادث الجزائر إلى 7 ضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.